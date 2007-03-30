Номера такси пожелтеют

Легальных перевозчиков уже в ближайшее время оснастят желтыми регистрационными номерами.

Соответствующие изменения уже внесены Госкомитетом по стандартизации и сертификации. В ГАИ их выдавать начнут только после официального опубликования документов в печати - в начале апреля.

На желтом фоне - черные символы. Первая цифра - код области, дальше - буквы, выдающие принадлежность авто к категории перевозчиков, и обычный четырехзначный номер.

Сотрудники Гаи считают, что нововведение станет принципиальным оружием в борьбе с нелегалами. Те, кто за рулем - сомневаются. Говорят, номера, как и другие опознавательные знаки такси, можно подделать. Те, кто работает на собственных автомобилях, опасаются еще одной проблемы: без включенного счетчика при новых номерах даже жену на дачу не завезешь. Сотрудники ГАИ объясняют: новые номера выдадут в дополнение к имеющимся. Особой отметкой также обозначат свидетельство о регистрации авто, без внесения изменений в другие документы. Так что использовать авто в личных целях будет возможно.

Желтые номера появятся не только на легковых авто, но и на маршрутных такси. Выдавать их будут при получении перевозчиками новой лицензионной карточки. Или при оформлении лицензии на перевозки.

За полтора года новыми регистрационными номерами снабдят всех официальных первозчиков. Тогда, надеются сотрудники ГАИ, и самим таксистам будет легче работать, и нелегалам не повадно.