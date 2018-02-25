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Ночью 26 февраля в Беларуси ожидается до -28°С

25 февраля 2018 12:47
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Новости Беларуси. В понедельник в Беларуси прогнозируется мороз до -28°С.  

Как сообщает Белгидромет, 26 февраля будет облачно с прояснениями. В некоторых районах выпадет немного снега, местами на дорогах ожидается гололедица. Прогнозируется слабый северный ветер.  

Ночью температура воздуха составит -17… -23°С, при прояснениях может похолодать до -24… -28°С. По юго-западу будет менее холодно, ожидается -13… -16°С.  

Днём потеплеет до -9… 15°С. В ночное и утреннее время 26-27 февраля при прояснениях минимальная температура может упасть до -25… -29°С.  

# общество # Погода в Беларуси

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