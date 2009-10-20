Ночью 21 октября каждые три минуты будет падать звезда

Самый зрелищный октябрьский звездопад Ориониды 21 октября достигнет максимума.

Скорость этих метеоров составляет 68 км/с, поэтому они яркие и хорошо видны наблюдателям. Первооткрывателем потока считается Эдвард К.Херрик - в 1839 году он сделал заявление о признаках метеорной активности с 8 по 15 октября, и после этого интерес к нему начал быстро возрастать, отмечает БЕЛТА.

Рой метеорных тел, образующий Ориониды, связан с кометой Галлея и дважды в год встречается с Землей. При встречах наблюдаются весной потоки Майские Аквариды (радиант в созвездии Водолея) с максимальным числом метеоров 5 мая, осенью - Ориониды (с радиантом в созвездии Ориона) с максимальным числом метеоров 21-22 октября.

В октябре можно было наблюдать также потоки Дракониды, Эпсилон-Геминиды, Южные и Северные Тауриды, но они приносили в атмосферу только несколько метеоров в час.