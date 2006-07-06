Прямой эфир

Ночь на Ивана Купалу. Пойдем искать <папараць-кветку>

06 июля 2006 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Предстоящей ночью в Беларуси будут праздновать Ивана Купалу или Купалье. Этот старинный обрядовый праздник принадлежал к числу самых почитаемых праздников в году. Особенно весело его проводила молодежь. Пели песни, водили хороводы, прыгали через костры. Прыжки через костры должны были избавить от разных зол, болезней и дурного глаза.

Стала уже общеизвестной и легенда о папоротнике, который расцветает в ночь на Ивана Купалу. По народному поверью, тот, кто найдет его цветок, станет обладать сверхъестественными  способностями  и сможет заглянуть в будущее. На Купалье девушки плели венки из трав, пускали их на воду и  наблюдали, как и куда они поплывут. Если венок тонет - значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти. На рассвете было принято купаться - считалось, что купание давало целебную силу. Целебной считалась и купальская роса. Все эти традиции сохранились в разных уголках Беларуси и до нашего времени.

Что касается безопасности участников  купальских  ночных празднеств, то в ОСВОД Беларуси отметили, что в  последние  годы   спасателей  и  милицию особо беспокоит поведение   девушек  и  молодых  женщин, которые под воздействием спиртного идут купаться.  По словам представителей объединения, еще  практически  ни  одна  купальская  ночь  не  обходилась  без несчастных  случаев  на  водоемах  с  их участием.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
06 июля 2006 12:21

Отправляться в дальнюю дорогу лучше по-холодку

06 июля 2006 12:20

У минчан появится свой <колхозный> рынок

06 июля 2006 12:17

Кинотеатр <Беларусь> станет мноэкранным