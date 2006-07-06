Ночь на Ивана Купалу. Пойдем искать <папараць-кветку>

Предстоящей ночью в Беларуси будут праздновать Ивана Купалу или Купалье. Этот старинный обрядовый праздник принадлежал к числу самых почитаемых праздников в году. Особенно весело его проводила молодежь. Пели песни, водили хороводы, прыгали через костры. Прыжки через костры должны были избавить от разных зол, болезней и дурного глаза.

Стала уже общеизвестной и легенда о папоротнике, который расцветает в ночь на Ивана Купалу. По народному поверью, тот, кто найдет его цветок, станет обладать сверхъестественными способностями и сможет заглянуть в будущее. На Купалье девушки плели венки из трав, пускали их на воду и наблюдали, как и куда они поплывут. Если венок тонет - значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти. На рассвете было принято купаться - считалось, что купание давало целебную силу. Целебной считалась и купальская роса. Все эти традиции сохранились в разных уголках Беларуси и до нашего времени.

Что касается безопасности участников купальских ночных празднеств, то в ОСВОД Беларуси отметили, что в последние годы спасателей и милицию особо беспокоит поведение девушек и молодых женщин, которые под воздействием спиртного идут купаться. По словам представителей объединения, еще практически ни одна купальская ночь не обходилась без несчастных случаев на водоемах с их участием.