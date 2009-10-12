Нобелевскую премию по экономике впервые вручили женщине

Американские экономисты Элинор Остром и Оливер Уильямсон получили награду за работу в области экономической организации.

Элинор Остром стала первой женщиной, получившей Нобелевскую премию по экономике с 1968 года, когда она была учреждена, сообщает BBC News.

На фоне угрозы глобального потепления и экономического кризиса основными претендентами на Нобелевскую премию по экономики в этом году считались ученые, работы которых имели отношение к этим вопросам.

При этом, как правило, Нобелевский комитет предпочитает награждать работы предыдущих лет, так как экономическая теория не является точной наукой и требует проверки временем. Однако на этот раз среди претендентов часто назывались относительно новые работы по изучению потребительских тенденций австрийского экономиста Эрнста Фера, специалиста по поведенческой экономике Цюрихского университета.

Другой экономист, имя которого часто упоминалось среди претендентов – Мэттью Рабин из калифорнийского университета Беркли. Он также занимался близкими по теме исследованиями.

Нобелевская премия по экономике является последней из шести премий, объявленных в этом году. Она не была в числе первоначальных Нобелевских наград, но в 1968 году Шведский центральный банк учредил ее в память Альфреда Нобеля. С 1980 года в этой области доминировали американцы – это 24 раз, когда премия отправляется в США.