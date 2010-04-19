Н.Ладутько: Минск выходит за кольцевую дорогу

Сенаторы и столичные градоначальники решали сегодня, как сделать Минск еще краше.

На повестке дня – дополнения и изменения в архитектурные, градостроительные и строительные законы. Планируется, что местные Советы депутатов будут утверждать планы развития районов города и контролировать их.

Новшеством станет и внедрение евростандартов в строительстве не только для иностранных инвесторов, но и для отечественных. Проектные нормы в белорусские институты планируется ввести всего за год, в отличие от Европы, где они принимаются 5-7 лет. Уже скоро в столице здания будут строить быстрее и качественнее.

Геннадий Новицкий, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Например, совершенно официально предусмотрено законом параллельное проектирование и строительство, объектов, открытие финансирования, развитие на этапах — если это крупные объекты и не замораживают на долгое время капитальные ресурсы — с тем, чтобы быстрее, эффективнее и качественнее возводить объекты.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности Председателя Мингорисполкома:

Особенностями этого плана является то, что Минск выходит за кольцевую дорогу. В следующем году мы начнём строительство неквартальных инженерных сетей в микрорайоне Щомыслица.