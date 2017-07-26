«Никому не удалось решить все 6 задач»: белорусы заняли 14-е место на Международной олимпиаде по математике в Рио-де-Жанейро

Новости Беларуси. Золото, серебро и четыре бронзы. 58-я Международная математическая олимпиада в Рио-де-Жанейро для белорусской сборной завершилась успешно: 14-е место в общекомандном зачете. Всего свои знания в Бразилии демонстрировали свыше 600 участников из более чем 100 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это сегодня он вспоминает, показывает бразильские фото и делится такими яркими впечатлениями: и от города, и от математической битвы. Два дня, шесть задач, на решение каждой – лишь полтора часа.

Илья Пчелинцев, выпускник лицея Белорусского государственного университета:

Это очень сложно. Никому не удалось решить все 6 задач.

Для «золота Рио» набрать надо было 25 баллов из 42. Геометрия, теория чисел, алгебра и комбинаторика. Понимать надо далеко за базовый курс. Получилось. Правда, не без подготовки – рассказывает бронзовый призер Илья Пчелинцев. Перед бразильским чемпионатом занимались едва ли не по 8 часов в день. Конкуренция серьезная. Правда, как отметят организаторы и участники: в большинстве своем «с мужским лицом». Лишь одна «олимпийская девушка» поднялась на пьедестал. И это среди 48 призеров! Илья Пчелинцев:

Для Беларуси 14-е место – это хороший результат, в прошлом году было 35-е. Лицей БГУ на олимпиаду в Рио отправил настоящую «мини-сборную». Не подвели: у ребят 4 бронзы! И это несмотря на то, что эксперты уже назвали эту олимпиаду рекордной (такое количество стран посоревноваться приехало впервые), а еще одной из сложнейших в истории. А ведь такие чемпионаты проходят уже более чем полвека. Свой вклад в успешное выступление внес и Александр Юран. Рассказывает: с «олимпиадной математикой» без преувеличения полжизни. Правда, на вопрос: как оценить может свое бразильское выступление, смущаясь отвечает.

Александр Юран, выпускник лицея Белорусского государственного университета:

Написал ее не очень хорошо.

Уж точно скромничает. Бронзу заслужил. Как-никак, соревновался с 6 сотнями участников из более чем 100 стран! Говорит, на этой олимпиаде едва ли не каждая задача была на вес золота. В буквальном смысле. Александр Юран:

Во второй день вторая задача принесла мне очень много проблем. Я очень серьезно готовился, но таких задач я не решал, наверное, никогда. Белорусские «математические умы» на олимпиаде в Рио оценили. У нашей сборной сразу 6 медалей: 4 бронзы, серебро и золото. И 14-е место в общекомандном зачете. Абсолютный победитель – Корея: у всех математиков золотые медали. Тем временем наш «золотой призер» сегодня вновь в центре внимания. Журналистского.

Егор Дубовик, выпускник гимназии № 51 Гомеля:

Математика эти три года, когда я готовился к олимпиаде, занимала, наверное, такую же часть моей жизни, как сон.