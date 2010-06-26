Никому не удалось набрать 100 баллов на централизованном тестировании по географии

Будущие студенты сегодня могут узнать результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси и географии.

Данные размещены на досках объявлений в учебных заведениях, на их сайтах и сайте Республиканского института контроля знаний.

Известно, что по русскому языку тестирование на 100 балов написали 26 человек, по белорусскому — 3, по истории Беларуси — 7, по географии высшую оценку никто не получил.

Для тех, кто не смог проверить свои знания вместе со всеми, есть резервный день 5 июля. Им необходимо предъявить справку или документ, объясняющие причину отсутствия. Причем в этот день абитуриент сможет сдать тест только по одному предмету.