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Никому не удалось набрать 100 баллов на централизованном тестировании по географии

26 июня 2010 14:46
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Будущие студенты сегодня могут узнать результаты централизованного тестирования по русскому и белорусскому языкам, истории Беларуси и географии.

Данные размещены на досках объявлений в учебных заведениях, на их сайтах и сайте Республиканского института контроля знаний.

Известно, что по русскому языку тестирование на 100 балов написали 26 человек, по белорусскому — 3, по истории Беларуси — 7, по географии высшую оценку никто не получил.

Для тех, кто не смог проверить свои знания вместе со всеми, есть резервный день 5 июля. Им необходимо предъявить справку или документ, объясняющие причину отсутствия. Причем в этот день абитуриент сможет сдать тест только по одному предмету.

# общество # Образование

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