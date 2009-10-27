Николаю Караченцову исполнилось 65 лет

В подарок юбиляру его друзья и коллеги приготовили праздничный вечер «Виват, Петрович!» в московском Театре эстрады.

Биография этого актёра внешне не примечательна громкими событиями. Коренной москвич из семьи художника и балерины, мир театра открыл для себя в раннем детстве на примере матери. В 1963 году с блеском прошел набор в Школу-студию при МХАТе, которую спустя четыре года также с блеском окончил. Первую же студенческую работу Караченцова назвали «лучшей мужской ролью». Высоко оценили и дипломную – роль Милославского в «Иване Васильевиче». С детства мечтавший о балетной сцене, Караченцов во всех ролях поражал своей пластичностью и музыкальностью.

Безусловно самой известной стала его работа в рок-опере «Юнона и Авось». Роль графа Резанова в исполнении Караченцова — яркий и харизматичный образ путешественника, романтика и авантюриста. Во многом благодаря именно его работе «Юнона и Авось» стал культовым спектаклем 80-х.

В кино актер стал сниматься в 1967 году. Все каскадёрские трюки всегда исполнял без дублеров. Поистине всенародную любовь ему принесли роли в картинах «Старший сын», «Белые росы», «Собака на сене», «Приключения Электроника» и «Человек с бульвара Капуцинов». Всего в копилке актера — более 100 киноролей. Ему с равным успехом удавались и «герои-любовники», и психологически сложные персонажи. Караченцов в кино – это не только актер: его голосом с российского экрана говорил Жан-Поль Бельмондо и другие «сложные» кинохарактеры.

Долгие годы он был самым востребованным актером, но четыре года назад судьба уготовила Николаю Караченцову роковой поворот. В ночь на 28 февраля на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве автомобиль, за рулём которого находился артист, врезался в фонарный столб. Серьезная травма на долгие годы вычеркнула его имя с театральных афиш.

Сегодня при поддержке семьи и друзей актер постепенно возвращается к нормальной жизни. Накануне юбилея Караченцова вновь приняли в труппу Ленкома, а этим вечером он впервые после той страшной аварии поднимется на театральную сцену.