Николаю Чергинцу исполняется 70 лет

Государственный деятель Беларуси, известный писатель, профессор, заслуженный работник Министерства внутренних сил СССР отмечает юбилей.

Его имя хорошо известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

Литературную деятельность Николай Иванович совмещает с работой в Совете Республики Национального собрания Беларуси, где возглавляет Постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности. За большой вклад в развитие национального законодательства сенатор награжден орденами Почета и Отечества III степени.

И с юбилеем Николая Чергинца поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Пусть ваша деятельность и в дальнейшем будет столь же разносторонней и плодотворной, наполненной новыми свершениями на благо белорусского народа", - говорится в послании. Глава государства пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, успехов, бодрости и оптимизма.