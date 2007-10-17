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Николаю Чергинцу исполняется 70 лет

17 октября 2007 08:00
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Государственный деятель Беларуси, известный писатель, профессор, заслуженный работник Министерства внутренних сил СССР отмечает юбилей.

Его имя хорошо известно не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.
Литературную деятельность Николай Иванович совмещает с работой в Совете Республики Национального собрания Беларуси, где возглавляет Постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности. За большой вклад в развитие национального законодательства сенатор награжден орденами Почета и Отечества III степени.

И с юбилеем Николая Чергинца поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Пусть ваша деятельность и в дальнейшем будет столь же разносторонней и плодотворной, наполненной новыми свершениями на благо белорусского народа", - говорится в послании. Глава государства пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, успехов, бодрости и оптимизма.

# общество

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