Николай Снопков представил нового министра культуры коллективу ведомства

Новый руководитель в Министерстве культуры. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил Марата Маркова коллективу ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде он возглавлял Министерство информации.
Новый руководитель в Министерстве культуры. Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков представил Марата Маркова коллективу ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде он возглавлял Министерство информации.
Николай Снопков отметил, что как финансист и государственный деятель, убежден, успехи в экономике напрямую зависят и от культурной сферы страны. Ведь основой поведения человека и способности общества к развитию является культурный код. Обращаясь к коллегам, Марат Марков отметил, что ценит в людях порядочность и профессионализм. И обозначил, что руководители любого уровня должны выполнять свою работу качественно и не рассчитывать, что за них ее сделает министр.
Коллективу Совета министров представили нового вице-премьера.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Мы с вами всего лишь аппарат, который обслуживает сферу. И от того, как мы будем работать, будет впечатление о всей культурной сфере Беларуси. И давайте честно говорить, иногда это формирует мнение и о стране. А это немаловажно. Я очень рассчитываю на то, что каждый из вас будет свою работу выполнять. И поверьте мне, оценка будет исключительно из того, насколько эта задача будет выполняться профессионально и с самоотдачей.
Уже экс-министра культуры Руслана Чернецкого Николай Снопков поблагодарил за работу и вручил цветы.