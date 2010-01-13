Николай Лозовик: Изменения и дополнения в избирательное законодательство направлены на расширение прав партий

Секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов ответил на вопросы ведущего СТВ Александра Галанского.

Принципиально обновлённый Избирательный Кодекс на книжных полках в магазинах появится в начале февраля. До этого момента главным руководством к действию и станут практические рекомендации, которые утвердил 12 января ЦИК. В печатном виде они поступят во все избиркомы.

Прокомментируйте изменения в избирательном законодательстве Беларуси.

Изменения и дополнения в избирательное законодательство способствуют развитию политической системы нашего общества, потому что в основном направлены на расширение прав политических партий и общественных объединений в избирательном процессе. В частности, четко определена квота – не менее одной трети избирательных комиссий должны состоять из представителей политических партий и общественных объединений. Ограничено административное влияние. Госчиновников, госслужащих должно быть не более одной трети. Определены конкретные должности, представители которых не имеют права входить в состав избирательных комиссий: председатели исполкомов, судейские, прокурорские работники.

К президентским выборам уже готовитесь?

Значимость президентских выборов, несомненно, более высокая, хотя, как сказать…. Ведь для жителя какого-то поселка или села местная власть гораздо ближе, чем президент или парламент. Поэтому некорректно говорить, что для всех избирателей президентские выборы более важны.

Другое дело, в нашем обществе интерес к президентским выборам всегда гораздо более высокий. Местные выборы станут испытанием нового законодательства, которое будет использоваться и при проведении президентских выборов.

Что скажете о президентских выборах в Украине?

Я сочувствую своим коллегам из украинской ЦИК. Все процессы настолько политизированы. Еще до начала выборов в прессе уже появляются какие-то заявления, причем на самом высоком уровне о том, что готовится какая-то фальсификация. Очень сложно работать в таких условиях.