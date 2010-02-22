Николай Лозовик: Главное, чтобы будущий депутат искренне желал решить проблемы населения

Секретарь ЦИК Николай Лозовик рассуждает о том, какими качествами должен обладать кандидат в депутаты Местного Совета.

Каким вы видите кандидата в депутаты Местного Совета? Что это должен быть за человек и какими качествами обладать?

Как правило, кандидатом в депутаты Местного Совета является человек, который уже чего-то достиг в жизни, — руководители предприятий, школ, лечебных учреждений и, естественно, политики, которые не мыслят себя без активного участия в общественно-политической жизни.

Каким же Вы представляете идеальный портрет кандидата в депутаты?

Возраст кандидата не имеет никакого значения. Главное, чтобы он знал проблемы, которые волнуют избирателей, буквально жил ими и искренне желал их решить.

Как Вы считаете, насколько предстоящие выборы будут интересны с точки зрения конкуренции?

По одному из минских районов поданы заявления от двух инициативных групп — от руководителя одной из строительных организаций и, что любопытно, от председателя общества обманутых застройщиков — то есть от двух полярных кандидатур. Я думаю, что в данном случае активность избирателей будет высокой, поскольку представлены две диаметрально противоположные точки зрения.

Гораздо хуже, когда в избирательном округе представлен лишь один кандидат, как это часто бывает в сельсоветах. Естественно, требования к этому кандидату такие же, как и к кандидату в депутаты из города.