Николай Ладутько: В Минске появится городская электричка

Первым гостем программы «Большой город» стал Николай Ладутько. Он ответил на вопросы ведущей Екатерины Забенько и вопросы минчан, которые они смогла задать нашему гостю заранее.

Как будет решаться проблема пробок в городе?

Николай Ладутько: Создана программа строительства транспортных развязок. За 6-7 лет должно быть построено 20 развязок. На первоначальном этапе до 2014 года мы должны построить в городе 8 развязок. Одна развязка в среднем стоит 70-80 миллиардов рублей. Для того, чтобы построить развязку, нужно не просто построить набор дорог, необходимо переложить инженерные коммуникации, снести расположенные рядом строения, выплатить компенсации.

Сейчас мы вместе с правительством готовим доклад главе государства по развитию города в целом до 2014 года, в том числе включающий в себя вопрос строительства развязок.

Какие развязки будут построены в городе в первую очередь? Где они появятся?

Николай Ладутько: 10 декабря 2009 года мы открыли движение по путепроводу «улица Кальварийская». Когда наступят благоприятные погодные условия, мы завершим там работы по укладке второго слоя асфальта, благоустроим, и фактически это будет одна развязка. Вторая развязка, которую мы начнем строить в этом году – развязка Маяковского-Денисовская. Третья развязка, которую мы также начнем строить в этом году – развязка на улице Тимирязева.

Сейчас, если проехать по улице Маяковского, можно увидеть, что на месте автобусного парка идет снос, а возле Дворца культуры Камвольного комбината сносятся жилые дома – идет работа по реконструкции улицы Маяковского. Это была идея председателя Мингорисполкома Павлова Михаила Яковлевича, которую мы сейчас и воплощаем в жизнь.

Все идет по плану. В производственных отделах главного нашего «строителя» развязок лежат проекты трех развязок, две находятся в стадии проектирования. Остальные развязки эскизируются, для того, чтобы, если это будет необходимо, предлагать инвесторам для участия в реализации этих проектов.

В микрорайоне Малиновка скоро появится метро. Куда дальше пойдет подземка? И как в связи с этим будет работать городской транспорт?

Николай Ладутько: Мы работаем над тем, чтобы городской транспорт стал современным транспортом в плане внутреннего оснащения (электронный билет, система электронного слежения). Мы сегодня строим линию метро и движемся запланированными темпами под проспектом и на проспекте Дзержинского.

В 2012 году вступят в строй 3 станции метро, а летом 2013 года завершится освоение линии метро по проспекту Дзержинского, мы выйдем к Минской кольцевой автомобильной дороге. В плане метро ведется уже проектирование третьей линии метро: выполняются работы подготовительного периода.

Мы сможем от станции «Институт культуры» напрямую поехать в Октябрьский район. Это будет линия протяженностью порядка 5,5 километров, которая выйдет на улицу Корженевского. На этой линии будет порядка 5 станций. По планам завершение строительства третьей линии метро – 2017 год. На текущий год в городском бюджете определено 225 миллиардов рублей на строительство метро. Это очень большие деньги, но метро необходимо для города.

Сегодня с белорусской железной дорогой ведутся практические наработки по созданию системы городской электрички. Это дополнение к линии метро. Городская электричка по плану сначала должна пройти от поселка Ждановичи до станции «Минск-Пассажирский». Это электричка, но она движется с интервалом 2-3 минуты, как метро. Но для этого необходимы дополнительная колея, специальные вагоны, которые необходимо будет закупить, переоборудование станций.

Вместе с руководством белорусской железной дороги мы наметили, что где-то в начале марта проведем очередное рабочее совещание, на котором уже более предметно оговорим степень участия каждой стороны. Этот проект докладывался главе государства, поддержан им и одобрен для реализации.

В этом году предусмотрено строительство жилья для инвалидов и участников Великой Отечественной войны...

Николай Ладутько: При формировании очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ряд граждан имеют приоритеты, в первую очередь, участники и инвалиды Великой отечественной войны. У нас сформирована целевая очередь участников войны, но квартиры распределяются пропорционально, по разным направлениям, поэтому принято решение сконцентрировать большее количество квартир, чтобы удовлетворить потребности людей, которые участвовали в войне, стали инвалидами на войне, они имеют уже преклонный возраст.

На каком этапе реализация проекта нового Музея Великой Отечественной войны?

Николай Ладутько: Разработка архитектурного проекта завершена. Идет обработка проектно-сметной документации для прохождения госэкспертизы с последующим внесением на утверждение правительством Беларуси. Начало работ планируется во второй половине марта. Строителям Минска мы говорим так: сегодня надо работать быстро и качественно, т.е. вахтовым способом, в 2-3 смены, без выходных.

ВОПРОС ОТ МИНЧАН НА УЛИЦЕ

20 декабря у меня сгорел дом. И вот я с той поры хожу в райисполком, прошу о помощи, крышу над головой. Писала заявления. Помогли мне: отправили вещи какие-то. Но мне же и брать их некуда. Моей внучке 10 лет, мы ночуем то у учителей, то еще где-то уже два месяца. Сегодня я пришла на прием к главе администрации. Я уже была у него, но мне не дают никаких ответов.

Николай Ладутько: Я целиком и полностью поддерживаю эту женщину. Да, мы не всегда можем решить вопрос, но то, что мы должны ответить человеку на поставленный вопрос, это абсолютно правильно. Мы этот вопрос урегулируем, потому что так быть не должно.

Я хотел бы поблагодарить весь канал СТВ за то, что вы вышли с такой большой идеей, инициативой, как «Большой город». Этот проект, как площадка- трибуна для людей, которые работают в системе управления города Минска. И они получают возможность через прямое общение с населением ответить на интересующие их вопросы, на злободневные вопросы. Это своеобразный экзамен для всех нас.

Какие новые районы будут построены в этом году и подорожает ли квадратный метр жилья.

Николай Ладутько: В этом году мы продолжим строительство микрорайона Каменная горка. Когда завершится строительство, 55 000 человек будут проживать в этом районе. Фактически, это новый город, со школами, детскими садам, бассейном, поликлиниками, спортивными объектами, а также, в течение трех лет, футбольный стадион, гостиница, досуговый центр, торговый центр. Кстати, при строительстве нового района сегодня обязательно предусматриваются бассейны в детских садах.

Но с каждым новым домом в этом районе уже сегодня обостряется вопрос с загруженностью метро — об этом говорят минчане. Поэтому город закупит вагоны и увеличит их количество на этой линии.

Стоимость квадратного метра жилья в домах, которые у нас строятся с господдержкой, контролируется ежемесячно. Я думаю, что увеличение стоимости будет пропорционально уровню инфляции, который определен на этот год Минэкономики.

Построили новые кинотеатры, а стоянок рядом нет...

Николай Ладутько: Наверное, речь идет о кинотеатре «Беларусь». Но он построен на месте действующего ранее кинотеатра «Беларусь», а это место достаточно обустроенное, со всех сторон окружено зданиями, поэтому там нельзя было построить парковку. Поэтому просим ставить авто метрах в 200-300 от кинотеатра.

Что касается реконструированного 3D-кинотеатра «Киев», там 280 парковочных мест. Проблем со стоянкой нет.

Принято решение о строительстве на месте бывшего кинотеатра «Авангард» нового функционального многозального кинотеатра, в котором будет 5 залов на 1000 мест.