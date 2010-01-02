Николай Ладутько посетил ветеранский госпиталь в Боровлянах

Исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома озвучил решение столичной мэрии.

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны — а их в списке 600 — в этом году в составе ЖСК начнут строительство квартир. Всем без исключения будет оказана помощь по уходу и оздоровлению.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Мы решили, что буквально с первых дней этого года надо отдавать дань уважения ветеранам-участникам Великой отечественной войны, отдавать должное победе в Великой Отечественной войне. На этой территории живут те люди, которые умеют и могут побеждать, выходить из любых ситуаций, находить решения в любых складывающихся условиях.

Ветераны и участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших и воины интернационалисты — 750 постояльцев лечебного учреждения получили сегодня сладкие подарки и поздравления от Мингорисполкома. Госпиталю подарили к Рождеству телевизор. Во время визита у каждого желающего была возможность лично задать вопросы Николаю Ладутько.