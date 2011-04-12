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Николай Ладутько о взрыве в минском метро: Завтра в 5 утра будут работать две линии метро

12 апреля 2011 11:39
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Первая линия метро, «Московская», заработает 13 апреля. В городе сделано все, чтобы транспортное сообщение было  бесперебойным. Дополнительно на улицы столицы вышли 60 автобусов №100, 32 троллейбуса и 17 трамваев. В 14.00 поезда на станции Купаловская уже останавливаются, посадка граждан организована с одной стороны.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Завтра (13 апреля – ред.) в 5 утра будут работать две линии метро. Сейчас ведутся ремонтные работы. Произведено первичное обследование конструкций, стен, колонн. Принципиальных отклонений нет. Но на всякий случай вызвана бригада специалистов и инженеров, которые проведут техническое обследование и дадут заключение. Также мы планируем, что в четверг в районе 12-14.00 будет открыта для приема пассажиров станция метро Октябрьская. Работы мы ведем целенаправленно. Обеспечены дополнительные меры безопасности.

В связи с тем, что  первая линия метро не работает, в обход подземки открыты новые маршруты. Так, в направлении «Институт Культуры» – «Площадь Победы» теперь будет курсировать 33 автобус. Кроме того, до остановки Уручье-4 продлен 100-ый маршрут. Резервные троллейбусы перевозят пассажиров на  маршрутах № 3, 16, 53 и 41.  

В связи с тем, что работы по ремонту станции метро "Октябрьская" не завершены, движение поездов по первой линии метро 13 апреля осуществляться не будет. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома со ссылкой на ГУ "Столичный транспорт и связь" вечером 12 апреля.

# общество # происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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