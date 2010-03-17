Николай Ладутько: Комитет по образованию должен сделать полный срез по всем школам Первомайского района Минска

Вопросы коммунального хозяйства, благоустройства и ремонта дорог в микрорайоне Восточный минчане обсуждали с представителями власти.

Но, пожалуй, самую активную дискуссию вызвала новость о воссоединении 70-й общеобразовательной школы с 11-й гимназией. Кстати, в ее стенах проходила эта встреча.

Точку в дебатах поставил исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

Я считаю нужным дать следующее поручение Комитету образования (здесь присутствует его руководитель): сделать полный срез по всем школам Первомайского района. Работа по формированию гимназий — очень важный вопрос, которым Мингорисполком совместно с Министерством образования Республики Беларусь занимается уже более 10 лет.

Вопрос строительства 3-го городского транспортного кольца, которое должно было пройти через Севастопольский сквер, отложен до 2020 года. Об этом заявил представитель управления архитектуры Мингорисполкома, отвечая на вопросы граждан.

В соответствии с генпланом развития Минска, сквер должен превратиться в парк районного значения. Окончательный проект его озеленения и благоустройства будет принят только с согласия общественности.

Сергей Козловский, начальник управления комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Никаких казино, ресторанов и игровых автоматов там строиться не будет. Мы сделаем и оборудуем там только детские площадки.