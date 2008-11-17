Николай Куприянов и Михаил Снегирь уволены из органов прокуратуры Беларуси

Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и общественных связей Генпрокуратуры. "14 ноября текущего года заместитель генпрокурора Беларуси Николай Куприянов и прокурор Минской области Михаил Снегирь приказом генпрокурора Беларуси Григория Василевича освобождены от занимаемых должностей и уволены из органов прокуратуры", - проинформировали в ведомстве.



Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября на совещании по вопросам эффективности принимаемых мер в борьбе с коррупцией поручил генеральному прокурору внести представление об освобождении от занимаемых должностей заместителя генпрокурора Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегиря. Глава государства также поручил возбудить в отношении них уголовное дело.