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Николай Карпенков: «Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечём всё, что у нас будут пытаться сделать»

20 января 2022 13:45
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Новости Беларуси. В органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли плановые оперативно-тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маневрах участвуют подразделения ОМОН, СОБР, представители соединений и воинских частей внутренних войск.

Николай Карпенков: «Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечём всё, что у нас будут пытаться сделать»-1

Николай Карпенков, заместитель министра – командующий внутренними войсками Беларуси:
Учения прошли очень хорошо. Действовало три бригады, порядка 1 200 человек. Все вопросы отработаны. Министром внутренних дел поставлена очень высокая оценка. Высокая мотивация у личного состава. Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечем все, что у нас будут пытаться сделать. Подразделения внутренних войск к выполнению любой сложности задач готовы.

В Беларуси по всей стране прошли военные учения. Вот что об этом рассказал министр внутренних дел – читать здесь.

# Военные учения # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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