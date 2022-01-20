Николай Карпенков: «Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечём всё, что у нас будут пытаться сделать»

Новости Беларуси. В органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли плановые оперативно-тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маневрах участвуют подразделения ОМОН, СОБР, представители соединений и воинских частей внутренних войск.

Николай Карпенков, заместитель министра – командующий внутренними войсками Беларуси:

Учения прошли очень хорошо. Действовало три бригады, порядка 1 200 человек. Все вопросы отработаны. Министром внутренних дел поставлена очень высокая оценка. Высокая мотивация у личного состава. Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечем все, что у нас будут пытаться сделать. Подразделения внутренних войск к выполнению любой сложности задач готовы.