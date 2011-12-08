Николай Бордюжа: Год председательства Беларуси в ОДКБ был одним из самых результативных

Новости Беларуси. Саммит лидеров стран-участниц ОДКБ под председательством Беларуси пройдет 20 декабря в Москве. Сессия Совета коллективной безопасности рассмотрит ряд принципиальных вопросов. Это отметил президент Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с генеральным секретарем организации Николаем Бордюжей.

За этот год нами предложен и уже реализуется ряд инициатив, которые. по мнению экспертов, выводят ОДКБ на новый уровень развития. Так, коллективные силы оперативного реагирования уже оснащаются лучшим вооружением и техникой. Страны договорились вместе бороться с вызовами и угрозами в информационном и киберпространстве. Среди передовых белорусских инициатив также создание системы реагирования на кризисные ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы должны разобраться с рядом внутренних проблем, связанных с позицией Узбекистана по отдельным вопросам. От этого никуда не денешься, об этом все знают.

Знаю, что проблем и вопросов много. И ребром поставлены ряд принципиальных вопросов. Они являются лакмусовой бумажкой для дальнейшего существования ОДКБ, поэтому хотелось бы с Вами обсудить ряд проблем, которые сейчас возникают, и по мере возможности снять эти проблемы до заседания.

Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ:

Прожили год под председательством Беларуси. Думаю, этот год был одним из самых результативных. Приоритеты, которые выработала Беларусь и которые мы в течение этого года реализовывали, дали очень серьезный импульс развитию организации.

Хотел, во-первых, доложить Вам о том, как идет подготовка к заседанию. Второе – доложить по реализации договоренности, которая достигнута президентами 12 августа, так как они будут, видимо, основополагающими с точки зрения обсуждения на заседании Совета 20 декабря.