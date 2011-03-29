Никита Лиховид, участник беспорядков 19 декабря в Минске, приговорен к трем с половиной годам лишения свободы

29 марта были рассмотрены видеозаписи действий Никиты Лиховида 19 декабря прошлого года. В том числе, на их основании суд вынес решение – 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Этот процесс растянулся на четыре дня. Очередной перерыв объявили на прошлой неделе в связи с тем, что у адвоката заболел ребенок. От услуг нового защитника Лиховид отказался. 29 марта слушания продолжили с момента оглашения материалов дела.

19 декабря прошлого года 20-летний активист стал непосредственным участником незаконной акции. Около трех тысяч человек тогда перекрыли дорожное движение на проспекте Независимости и направились к одноименной площади. Здесь митинг перерос в штурм здания Дома Правительства.

Уже знакомые кадры снова смотрели и обсуждали в суде. Видеодоказательства, традиционно, в разряде самых убедительных. Эти 32 минуты, пожалуй, и расставили все точки в деле Никиты Лиховида.

До вынесения приговора гособвинитель просил судью о четырех годах лишения свободы в колонии усиленного режима. Цифра – у нижнего предела статьи о массовых беспорядках.

Суд принял во внимание и доводы со стороны защиты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Были опрошены свидетели, также зачитали характеристики от соседей и учителей. Окончательный приговор был вынесен уже вечером.

Антон Загоровский, государственный обвинитель:

Лиховид Никита Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 «Участие в массовых беспорядках». Суд при назначении наказания учел, в том числе, ряд смягчающих ответственность обстоятельств. Поэтому было назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Обвиняемый частично признал свою вину. Был учтен молодой возраст обвиняемого. Ему 20 лет.

Жители Минска:

У нас все-таки страна спокойная, все к нам приезжают, говорят, что Минск – спокойный город. Поэтому я считаю, что все заслуженно должно быть.

Это грубейшее нарушение общественного порядка. Естественно, они должны ответить перед законом. И перед собственной совестью.

Вердикт суда – 3.5 года лишения свободы.

Всего в уголовном деле о массовых беспорядках фигурируют больше 40 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, три главных зачинщика погрома Дома Правительства на днях были задержаны. Таким образом, правоохранители подвели черту под розыском активных участников штурма.