Никаких онлайн-вузов и обучение 11 лет. Какие изменения вступили в силу с обновлённым Кодексом об образовании?

Новости Беларуси. В Беларуси обновился Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон подписал Президент.
Новости Беларуси. В Беларуси обновился Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон подписал Президент.
Теперь надо обязательно учиться 11 лет – введено всеобщее среднее образование. Итоговая аттестация будет проводиться в виде централизованного экзамена. И уже в 2023 году вузы будут принимать абитуриентов по его результатам. Полностью дистанционного обучения не будет, но дальнейшей цифровизации обещают дать зеленый свет.
В сфере высшего образования никаких виртуальных университетов и онлайн-вузов. Это подтверждают в Минобразовании: важно следить за качеством подготовки студентов. А вот гибридный формат обучения уже есть и успешно работает во многих вузах страны.
Уже в будущем учебном году увеличат контрольные цифры приема целевиков по некоторым социально значимым специальностям. Выпускники спортивно-педагогических и военно-патриотических классов смогут воспользоваться льготами при поступлении.