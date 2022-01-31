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Никаких онлайн-вузов и обучение 11 лет. Какие изменения вступили в силу с обновлённым Кодексом об образовании?

31 января 2022 14:09
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Новости Беларуси. В Беларуси обновился Кодекс об образовании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий закон подписал Президент.  

Никаких онлайн-вузов и обучение 11 лет. Какие изменения вступили в силу с обновлённым Кодексом об образовании?-1

Теперь надо обязательно учиться 11 лет – введено всеобщее среднее образование. Итоговая аттестация будет проводиться в виде централизованного экзамена. И уже в 2023 году вузы будут принимать абитуриентов по его результатам. Полностью дистанционного обучения не будет, но дальнейшей цифровизации обещают дать зеленый свет.  

Никаких онлайн-вузов и обучение 11 лет. Какие изменения вступили в силу с обновлённым Кодексом об образовании?-4

В сфере высшего образования никаких виртуальных университетов и онлайн-вузов. Это подтверждают в Минобразовании: важно следить за качеством подготовки студентов. А вот гибридный формат обучения уже есть и успешно работает во многих вузах страны.  

Никаких онлайн-вузов и обучение 11 лет. Какие изменения вступили в силу с обновлённым Кодексом об образовании?-7

Уже в будущем учебном году увеличат контрольные цифры приема целевиков по некоторым социально значимым специальностям. Выпускники спортивно-педагогических и военно-патриотических классов смогут воспользоваться льготами при поступлении.  

# Образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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