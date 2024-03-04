Нигериец решил получить белорусское гражданство – нюансы разъяснили сотрудники МВД

День и ночь они готовы нести службу, чтобы мы были уверены в своей безопасности. Профессиональный праздник сегодня отмечают правоохранители. День милиции в нашей стране учредили еще в 1998-м. И с тех пор система МВД значительно шагнула вперед, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новые методы работы, современная техника – все, чтобы обеспечить спокойствие граждан. На боевом посту милиционеры и в праздничный день. Как работают стражи порядка и закона – в сюжете Юлии Минич.

Это уже давно сфера не только для мужчин. Наравне с ними сегодня службу в органах внутренних дел несут и дамы. При этом успевают и с делами по дому, и с воспитанием детей. Екатерина Столярова – инспектор отдела по гражданству и миграции Партизанского РУВД. Примерить форму мечтала с детства. И не разочаровалась. Ее задача – работа с иностранцами. Только в Партизанском районе их зарегистрировано более 2 000. И к каждому нужно найти подход. Вот уже 13 лет для Келвина из Нигерии Минск – родной город. Женился на белоруске, вместе воспитывают троих детей. А сейчас мужчина решил получить гражданство. Екатерина помогла узнать обо всех нюансах.

Келвин Аигбокхан, гражданин Нигерии:

РУВД здесь – это очень хорошо, потому что они помогают нам с документами. И у меня тоже здесь мама. Все РУВД здесь очень классные, все вопросы решают быстро, все нормально. Если какая-то ситуация, они мне сами перезванивают. Если у меня что-то, я приезжаю сюда, спрашиваю. Все нормально, без проблем, все спокойно.