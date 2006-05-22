Ни пуха, ни пера вам, абитуриенты!

До начала централизованного тестирования осталось 10 дней. Абитуриенты-2006 должны соблюдать определенные правила поведения, сообщили в Республиканском институте контроля знаний.До 1 июня необходимо зарегистрироваться в одном из пунктов и получить пропуск с регистрационным номером. У тех, кто еще обдумывает свою дальнейшую судьбу, есть 10 дней на то, чтобы подать заявление. В нынешнем году абитуриент имеет право участвовать в централизованном тестировании не более чем по трем учебным предметам: по белорусскому или русскому языку и по двум предметам в соответствии с профилем специальности. До окончания срока регистрации можно обменять пропуск на другой учебный предмет. Абитуриент, не явившийся на централизованное тестирование по уважительным причинам, сможет пройти его в резервный день - 12 июля. Для этого нужно предварительно перерегистрироваться в период с 4 по 8 июля. Сертификат с результатами можно получить в пункте тестирования. Срок его действия - до конца текущего года.