Ни одного случая атипичной пневмонии не зафиксировано в Беларуси

А на прилавках аптек более 107 тысяч упаковок препарата «Тамифлю».

Перед парламентариями с отчетом о социально-экономическом развитии выступил заместитель премьер-министра Виктор Буря. Главные темы доклада – объемы жилищного строительства и переориентация мощностей предприятий стройиндустрии.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

- Нашим основным потребителем строительных услуг всегда являлась Российская Федерация. В последнее время деловая активность России сильно упала, достаточно сказать о том, что в Москве программа жилищного строительства текущего года составляет только два миллиона квадратных метров, вместо обычных шести. Поэтому мы смотрим и нетрадиционные для нас рынки, расстояние здесь является проблемой, но не непреодолимой. Начата практическая деятельность по проектам в Венесуэле. Мы получили 90 миллионов долларов аванса. Уже выполнены фундаменты по ряду объектов.

Один из вопросов, который интересовал народных избранников, касался здравоохранения, в частности, готовность Минздрава к эпидемическому подъему ОРВИ и гриппа, а также закупка вакцин против вируса H1N1.

Первый замминистра здравоохранения уверил, что ведется мониторинг по 18 контрольным городам, и больных гриппом зарегистрировано около 2,5% от количества всех заболевших. В Беларуси не зафиксировано ни одного случая атипичной пневмонии, а на прилавках аптек более 107 тысяч упаковок препарата «Тамифлю». В стране пока нет вакцины от нового вируса, но уже объявлен тендер.

И сегодня же стало известно, что МВД поддерживает предложение Минздрава о снижении допустимого уровня алкоголя в крови водителей с нынешних 0,5 промилле до 0,3. Цель – снизить число ДТП с участием нетрезвых водителей.