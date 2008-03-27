Ни одно преступление прошлых лет не должно оставаться не раскрытым

Об этом заявил заместитель генпрокурора Беларуси Виктор Прус на совместном совещании сотрудников Прокуратуры и МВД.

Генеральная Прокуратура принимает беспрецедентные меры по снижению уровня преступности. В частности, следственные органы готовы платить гражданам за предоставление информации о совершенных или готовящихся преступлениях.

В Могилевской области убит известный предприниматель, на Гомельщине орудует сексуальный маньяк, бандитские разборки - практически в каждом городе. Разгул преступности середины 90-х - главная категория из серии "нераскрытых". Однако, и спустя десятилетия, некоторые из них удается вывести из состава глухарей.

Эти преступления - с большим сроком давности. Учет особо тяжких - ведется с 60-х годов. С этого времени в стране не раскрыто 1351 умышленное убийство. Статистика - не самая худшая - относительно стран-соседей, но не относительно человеческих судеб.

Еще одна тенденция времени - невысокое правосознание даже законопослушных граждан. Очевидцы преступлений не охотно дают показания в суде, а их участники боятся приходить с повинной. Сегодня при явке с повинной нарушителям закона гарантированы поблажки, свидетелям - надежная система защиты.

Правоохранители утверждают, - свою работу они не могут считать удовлетворительной, пока хоть один преступник остается на свободе. Пока же - только за совершение умышленных убийств - в розыске находится 94 человека.