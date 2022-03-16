Ни о каком дефиците речи не идёт. Рассказываем об антисанкционной политике Беларуси

Новости Беларуси. Финансовые льготы государственным и частным предприятиям, экономическая кооперация с Россией, альтернативные рынки сбыта. Антисанкционная тактика Беларуси отстраивает четкий защитный механизм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А ведь это явно не то, чего хотел недоброжелатель. Ведь ставки на Беларусь были высоки. И все еще Запад не теряет надежду. Особенно в вопросе давления через санкции. Но, как отметил буквально вчера, 15 марта, Александр Лукашенко – белорусской экономике под силу их преодолеть. Список наших торговых партнеров большой. Всем самым необходимым мы себя точно обеспечим, ну и, безусловно, экспорт на спад не пойдет. Меж тем, Брюссель, несмотря на рекордно высокую инфляцию в еврозоне, продолжает вводить очередные пакеты экономических ограничений против Москвы. Это, понятно, отражается и на нас. Диссонанс политических решений и коммерческих лишений в материале Ксении Худолей.

Острая шутка про пакет с пакетами для западных санкций все ближе и ближе к реальности. Во-первых, количество экономических угроз уже не поддается счету. Во-вторых, обоснование всех ограничений сводится к абсурдным формулировкам. Не ровен час, когда Запад вообще перестанет утруждать себя причинами и отправит очередной санкционный пакет с пояснением – «просто так, на всякий случай». Между тем на фоне событий в Украине экономический бан так или иначе рикошетом попадает в нас. Это неприятно, но не смертельно. Лукашенко: «Я не стану детализировать, придет время – об этом расскажем. Но то, за что мы боролись с Россией всегда, случилось». Читайте здесь.

Какие из западных «пугалок» действительно работают в качестве санкционных мер. Под ограничения подгоняли те сферы - цитата - «в которых Беларусь имеет тесные связи с Россией». К ним приписали оборонный сектор и финансовые учреждения, а также ввели персональные санкции для белорусского военного руководства. Брюссель также ограничил торговлю табаком, минеральным топливом, древесиной, цементом, железом и сталью, продуктами из резины. Непонятно, как такая политическая риторика будет закрывать пробел с коммерческими интересами Европы к нашим товарам. А вот с тактикой Беларуси все предельно ясно – переориентируем рынки сбыта, продолжим сотрудничество с Китаем, экономически скооперируемся с Россией. Александр Лукашенко: нам надо отладить платежи. Но у нас достаточно ума, чтобы решить эту проблему. Мы ее решаем. (Подробности здесь).

Союзная поддержка – самый очевидный механизм борьбы с санкционными нападками. Беларусь не дает стрелять в спину российской армии, укрепляя свои рубежи, Россия же готова подставить экономическое плечо. Итоги переговоров премьеров – более 100 совместных инициатив. Страны продолжат реализовывать крупные инвестпроекты, укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. Цена на газ для нас уже оговорена, как и то, что страны отвяжутся от доллара в расчетах за энергоресурсы. «Сэкономить около 550 миллионов долларов». Какой будет цена на газ для Беларуси? Подробности здесь.

Россия также вводит для белорусских предприятий режим суперблагоприятствования. В первую очередь для машиностроения и микроэлектроники. Определенные финансовые льготы государственным и частным производителям предоставит и наша страна. Юрий Шулейко о санкциях: государство предоставит финансовые льготы, чтобы предприятия не почувствовали резких срывов. Читайте здесь. В условиях санкций наши деревообрабатывающие производства уже перестраивают товарные потоки. И вопреки европейским прогнозам продолжают наращивать производство. Недавно новый лесопильный цех открылся в Чаусском районе. Мощности линии позволяют перерабатывать не менее 20 тысяч кубометров древесины в год. Здесь уверены: качество продукции позволит быстро переориентировать экспорт.

Александр Голик, начальник цеха лесопиления Чаусского лесхоза:

Наша продукция качественная, пользуется спросом. И на внутреннем, и на внешнем рынке. И я думаю, что данные санкции, которые сейчас в стране происходят, это ненадолго, потому что наши партнеры в Литве, Латвии, Польше заинтересованы в покупке нашей продукции. До сих пор имеются неисполненные контракты с такими странами, как Литва, Латвия, Польша, Германия. И до исполнения данных контрактов мы еще реализуем данную продукцию в эти страны. А сейчас будем переориентироваться на Китай и Азербайджан. В планах Чаусского лесхоза обустройство пеллетного производства – на такую продукцию есть и спрос, и варианты сбыта. Кроме этого, новые площади добавят рабочие места.