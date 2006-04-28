Незнание закона не освобождает от ответственности

Как вести борьбу с юридической безграмотностью - такова была тема семинара-совещания с представителями СМИ в Хозяйственном суде столицы. Семинар прошел в зале судебных заседаний.За всю историю Хозяйственного суда Минска не было ни одного закрытого заседания. Однако, если судить по обращениям граждан, многие заявители не знают азов хозяйственного процессуального законодательства. И средства массовой информации должны активнее проводить экономический и правовой ликбез.

Нагрузка на специалистов в хозяйственном суде столицы постоянно возрастает. Судья проводит в среднем 135 заседаний в месяц. Если бы общий уровень юридической грамотности населения возрос, то работы у специалистов стало бы меньше.