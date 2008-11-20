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Независимый эколог объявился в Бресте

20 ноября 2008 17:47
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Он самовольно высаживает в центре города сосны. Таким образом, на газонах и цветниках уже появилось более 10 хвойных саженцев высотой до 50 сантиметров. Правда специалисты такую инициативу не одобрили и перенесли зеленый подарок в сосновый бор. Возмущенный озеленитель тут же отреагировал звонком. Мужчина заявил, что так он пытается изменить к лучшему экологическую ситуацию в городе. Местные службы в соответствии с законом называют такие действия грубым нарушением правил благоустройства и содержания города Бреста.
# общество # Экология

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