Независимый эколог объявился в Бресте

Он самовольно высаживает в центре города сосны. Таким образом, на газонах и цветниках уже появилось более 10 хвойных саженцев высотой до 50 сантиметров. Правда специалисты такую инициативу не одобрили и перенесли зеленый подарок в сосновый бор. Возмущенный озеленитель тут же отреагировал звонком. Мужчина заявил, что так он пытается изменить к лучшему экологическую ситуацию в городе. Местные службы в соответствии с законом называют такие действия грубым нарушением правил благоустройства и содержания города Бреста.