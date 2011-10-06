Незарегистрированные земельные участки белорусов в 2012 году могут конфисковать

Заместитель председателя Госкомитета по имуществу Андрей Гаев сообщил газете «Звязда», что речь идет о реализации Указа главы государства № 50 от 28 января 2008 года «О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ».

В частности, согласно пункту 4 этого документа, граждане, которым были выделены земельные участки для ведения коллективного садоводства, и те, кто приобрел такие участки по договорам купли-продажи или иным законным способом, но не являются членами садоводческих товариществ и не зарегистрировали свои права на эти земельные участки, должны до 1 января 2012 года обратиться в соответствующую организацию по государственной регистрации недвижимого имущества для госрегистрации своих прав на земельные участки и вступить в члены действующих садоводческих товариществ либо создать садоводческие товарищества. Документом отдельно подчеркивается, что невыполнение этого требования является основанием для изъятия данных земельных участков в соответствии с законодательством об охране и использовании земель.

Как видим, речь в документе идет исключительно о незарегистрированных земельных участках, которые в следующем году могут действительно конфисковать. Что касается садовых домиков или иных хозяйственных построек, которые были возведены пользователями неоформленных участков, то здесь надо уточнить, что объекты, построенные на незарегистрированных земельных участках, не являются недвижимым имуществом граждан, а считаются их строительными материалами. Если государство все же начнет изымать незарегистрированные земельные участки в зазевавшихся дачников, то последние должны будут свои «стройматериалы» с этой земли убрать.