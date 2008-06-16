Незаконные работы по благоустройству частного дома в поселке Тарасово Минского района едва не привели к трагедии

Обустраивая подъездную дорогу к еще недостроенному жилому зданию рабочие повредили газопровод высокого давления. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, спасатели и несколько бригад "Мингаза". Работы по ликвидации аварии длились несколько часов. Не отключая остальных жителей поселка от подачи голубого топлива, специалисты снизили давление в трубе и загерметизировали поврежденный участок газопровода.



В Мингазе сообщили, что уже в ближайшее время будет составлен административный протокол и предъявлен счет владельцу дома. Ему придется оплатить затраты всех служб, которые участвовали в ликвидации ЧП и, возможно стоимость газа, потерянного в результате аварии.

