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Незаконные работы по благоустройству частного дома в поселке Тарасово Минского района едва не привели к трагедии

16 июня 2008 16:47
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Обустраивая подъездную дорогу к еще недостроенному жилому зданию рабочие повредили газопровод высокого давления. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, спасатели и несколько бригад "Мингаза". Работы по ликвидации аварии длились несколько часов. Не отключая остальных жителей поселка от подачи голубого топлива, специалисты снизили давление в трубе и загерметизировали поврежденный участок газопровода.

В Мингазе сообщили, что уже в ближайшее время будет составлен административный протокол и предъявлен счет владельцу дома. Ему придется оплатить затраты всех служб, которые участвовали в ликвидации ЧП и, возможно стоимость газа, потерянного в результате аварии. 
# общество

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