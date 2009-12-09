Незаконно срубленная ель обойдется в Br353 тыс.

За одну незаконно срубленную в Беларуси елочку браконьерам придется выложить от 20 до 50 базовых величин.

Согласно статье 15.22 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, незаконное уничтожение, в том числе порубка либо повреждение древесно-кустарниковой растительности в лесах первой группы гослесфонда, а также не входящей в него, включая саженцы, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. Индивидуальный предприниматель заплатит в таком случае от 20 до 200 базовых величин. Те же действия, совершенные в остальных лесах гослесфонда, влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, индивидуальным предпринимателям — от 10 до 150 базовых величин.

Штраф размером в одну базовую величину елочному браконьеру добавят, если ель нельзя изъять для дальнейшей законной реализации (она будет поломана или уже осыпалась). За одно дерево диаметром пня до 12 см, согласно такс для определения размера возмещения вреда, причиненного лесам, взимается 0,1 базовой величины за одно дерево. Таким образом, за незаконно срубленную ель придется заплатить как минимум Br353 тыс.: штраф составит Br350 тыс., ущерб — Br3,5 тыс.

Незаконная рубка в особо ценных лесах, имеющих генетическое, научное и историко-культурное значение, а также в лесопарковых зеленых зонах, лесах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения применяется коэффициент 2, к остальным лесам первой группы — коэффициент 1,5, отмечает БЕЛТА.

Сотрудники Государственной лесной охраны с 12 декабря приступают к патрулированию лесных массивов. Совместное патрулирование будет организовано также на основных магистралях, автостанциях, железнодорожных вокзалах, в электричках. Члены рейдовых групп могут на законном основании проверить у владельцев елей документы на легальное их приобретение — кассовые чеки, ордер лесхоза.