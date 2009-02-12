Незаконно решить квартирный вопрос попытался участковый из Гродно

Квартиру в центре города приобрел всего за несколько бутылок вина. Воспользовавшись пристрастием хозяйки к спиртному, страж порядка заставил её подписать все необходимые документы. Суд такой находчивости не оценил и приговорил милиционера к 4 годам лишения свободы.

Елена Евгеньевна общение со своим участковым вспоминать не любит. Воспользовавшись трудным положением подопечной, страж порядка решил завладеть её квартирой. Страдавшая алкоголизмом женщина, человеку в погонах отказать не посмела.

Время на обдумывание предприимчивый участковый не оставил. Через несколько дней оформил продажу у нотариуса. При этом состояние хозяйки квартиры почему-то никого не смутило.

Тревогу забили родственники потерпевшей – у безработной вдруг появились деньги на горячительное. После долгих расспросов хозяйка призналась - таинственный спонсор – местный участковый. Заявление в прокуратуру подали в тот же день.

Доводы обвиняемого посчитали не убедительными. А вот факт мошенничества в особо крупном размере налицо. Не помогли и многочисленные аппеляции. Бывшего участкового приговорили к 4 годам лишения свободы. Теперь квартирный вопрос так остро не стоит.

