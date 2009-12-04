«Невский экспресс»: смерть из-за кресел

Сам же взрыв не причинил пассажирам большого вреда. Его эпицентр находился под локомотивом. А вагоны сошли с рельсов от экстренного торможения. В результате сильного удара, кресла, на которых сидели люди, оторвались от пола и съехали в переднюю часть вагона. Именно в этом завале и погибло большинство пассажиров.
Напомним, крушение «Невского экспресса» произошло 27 ноября. Теракт унес жизни 26 человек, более сотни людей пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «терроризм» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».