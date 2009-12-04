«Невский экспресс»: смерть из-за кресел

Причиной смерти большинства жертв «Невского экспресса» стали оторвавшиеся от пола кресла. Так полагают эксперты. Генпрокуратура России проверит законность выдачи сертификатов на пассажирские вагоны «Невского экспресса».

Сам же взрыв не причинил пассажирам большого вреда. Его эпицентр находился под локомотивом. А вагоны сошли с рельсов от экстренного торможения. В результате сильного удара, кресла, на которых сидели люди, оторвались от пола и съехали в переднюю часть вагона. Именно в этом завале и погибло большинство пассажиров.

Напомним, крушение «Невского экспресса» произошло 27 ноября. Теракт унес жизни 26 человек, более сотни людей пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: «терроризм» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».