Нетривиальным способом с незаконными продавцами спиртного решили бороться в Брестской области

В сельсоветах и ЖЭСах установили стенды с информацией о злостных нарушителях антиалкогольного законодательства.

О том, что к этому дому не зарастает народная тропа, знают во всей деревне. Как только магазины на замок – сюда устремляются любители горячительного. В ассортименте спирт и вино по сходной цене круглосуточно.

Участковый инспектор не раз предупреждал Наталью, что такая деятельность наказуема. Но бросать незаконный бизнес продавец не собирается. Не пугают и шестизначные цифры штрафа. Сегодня продавца спиртным знает в лицо практически каждый в районе. Фотография Натальи и ее криминальная биография размещены почти на всех досках объявлений. За последние три года ее уже 72 раза привлекали к административной ответственности.

Доски позора в октябре появились в каждом районе Брестчины. Черно-белые фото особ, незаконно торгующих спиртным, размещены уже на 120 стендах. Милиция надеется, что общественное порицание будет сильнее штрафа.

