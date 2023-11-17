«Нетерпимость к этому заложена в нашем менталитете». Муковозчик о коррупции и воровстве

Григорий Азаренок, СТВ:

Так получается, что там, где нежелание, ленность, нелюбопытность, как правило, потом в этих же местах удивительным образом гнездится коррупция. Я сегодня коротко рассказывал российским зрителям о «молочном» деле, какая была реакция, показали фрагменты совещания Президента. Сказать честно, реакция зрителей, в чатах что писали, там фонтаны и фейерверки. Браво и благодарность. Ведь это о многом говорит.

Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Потому что нетерпимость к этому заложена в нашем менталитете белорусов, русских, настоящих украинцев, которые еще остались. Счистив бандеровщину, многих украинцев можно будет вернуть в нормальное состояние.

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