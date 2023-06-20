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Нет санкционному давлению. Минск принимает заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ

20 июня 2023 06:30
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Новости Беларуси. Сближение стран, создание благоприятных условий для их экономического роста и улучшения благосостояния граждан, а также укрепление сферы коллективной безопасности. Ведущие интеграционные площадки – ЕАЭС, ОДКБ и СНГ – продолжают решать главные задачи. Минск сегодня принимает заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нет санкционному давлению. Минск принимает заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ-1

Планируется подвести итоги сотрудничества и обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия. Состоится углубленный обмен мнениями о положении дел в мире, региональной обстановке и ее влиянии на безопасность стран – участниц организации, а также о дальнейших шагах по развитию внешних связей ОДКБ. Белорусский приоритет здесь – освободить международные отношения от вмешательства во внутренние дела государств и незаконного санкционного давления, которое противоречит базовым принципам международного права.

# Международное сотрудничество # общество # Фотофакт

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