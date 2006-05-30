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Нет рекламе табака!

30 мая 2006 14:04
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Реклама табачных изделий будет полностью запрещена в Беларуси к 2010 году.

Это предусмотрено рамочной конвенцией ООН по борьбе с табаком,  членом
которой является наша республика.

Запрет рекламы табака будет  происходить постепенно. Сначала ее не станет на телевидении и радио, потом уберут наружную рекламу, а после - любую другую  рекламу табачных изделий.

Специалисты отмечают, что от болезней,  связанных с табакокурением, в Беларуси в год  умирает около 15 тысяч человек. Средняя   продолжительность  жизни   курящего   человека    на  18  лет  меньше, чем некурящего.  Этот  показатель приближается   к   показателю   продолжительности   жизни   людей,
злоупотребляющих  алкоголем.

# общество

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