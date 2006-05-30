Нет рекламе табака!

Реклама табачных изделий будет полностью запрещена в Беларуси к 2010 году.

Это предусмотрено рамочной конвенцией ООН по борьбе с табаком, членом

которой является наша республика.

Запрет рекламы табака будет происходить постепенно. Сначала ее не станет на телевидении и радио, потом уберут наружную рекламу, а после - любую другую рекламу табачных изделий.

Специалисты отмечают, что от болезней, связанных с табакокурением, в Беларуси в год умирает около 15 тысяч человек. Средняя продолжительность жизни курящего человека на 18 лет меньше, чем некурящего. Этот показатель приближается к показателю продолжительности жизни людей,

злоупотребляющих алкоголем.