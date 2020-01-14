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Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения

14 января 2020 07:22
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Новости Беларуси. Экстренная эвакуация персонала и посетителей. В Несвижскоми замке 14 янаря пройдут масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения -1

По легенде, условный пожар в одном из красивейших исторических комплексов Беларуси будет пылать на территории 150 квадратных метров. Также, согласно замыслу, часть посетителей окажется отрезана огнем от путей спасения.

Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения -4

Для того, чтобы эвакуировать пострадавших с верхних этажей сотрудникам МЧС придется использовать автоподъемники. Для этих же целей во внутреннем дворике установят «куб жизни». Спасать от огня будут и музейные экспонаты. Кроме того, на близлежащем пруду водолазы отработают спасение утопающих, а на подъезде к замку – действия при ДТП и обнаружении источника ионизирующего излучения.

Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения -7

Напомним, почти 20 лет назад в замковом комплексе случился крупный пожар. Тогда огонь, который охватил деревянные конструкции здания, тушили 90 спасателей. Замок удалось отстоять.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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