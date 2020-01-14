Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения

По легенде, условный пожар в одном из красивейших исторических комплексов Беларуси будет пылать на территории 150 квадратных метров. Также, согласно замыслу, часть посетителей окажется отрезана огнем от путей спасения.

Для того, чтобы эвакуировать пострадавших с верхних этажей сотрудникам МЧС придется использовать автоподъемники. Для этих же целей во внутреннем дворике установят «куб жизни». Спасать от огня будут и музейные экспонаты. Кроме того, на близлежащем пруду водолазы отработают спасение утопающих, а на подъезде к замку – действия при ДТП и обнаружении источника ионизирующего излучения.