Несвижский замок – в огне: МЧС проводит масштабные учения

Новости Беларуси. Экстренная эвакуация персонала и посетителей. В Несвижскоми замке 14 янаря пройдут масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экстренная эвакуация персонала и посетителей. В Несвижскоми замке 14 янаря пройдут масштабные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По легенде, условный пожар в одном из красивейших исторических комплексов Беларуси будет пылать на территории 150 квадратных метров. Также, согласно замыслу, часть посетителей окажется отрезана огнем от путей спасения.
Для того, чтобы эвакуировать пострадавших с верхних этажей сотрудникам МЧС придется использовать автоподъемники. Для этих же целей во внутреннем дворике установят «куб жизни». Спасать от огня будут и музейные экспонаты. Кроме того, на близлежащем пруду водолазы отработают спасение утопающих, а на подъезде к замку – действия при ДТП и обнаружении источника ионизирующего излучения.
Напомним, почти 20 лет назад в замковом комплексе случился крупный пожар. Тогда огонь, который охватил деревянные конструкции здания, тушили 90 спасателей. Замок удалось отстоять.