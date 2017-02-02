Несвижский районный отдел внутренних дел к 100-летию белорусской милиции получил в подарок от властей автомобиль

Новости Беларуси. Тем временем правоохранители Минской области начинают принимать поздравления со значимой и знаковой датой – 100-летием белорусского милиции. Так, Несвижский отдел внутренних дел к юбилею получил от районных властей в подарок автомобиль. Он пришелся кстати.

И заменит машину, которая уже устарела и морально, и технически. Новому авто уже нашли применение.

Денис Ефимов, заместитель начальника Несвижского районного отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровом обеспеченни:

Она не будет обклеиваться специальными графиками. Она будет передана на нужды криминальной милиции, то есть подразделение криминальной милиции Несвижского РОВД. Такому пополнению мы, конечно же, очень рады, так как это новинка автопрома, я думаю, она по техническим характеристикам своим позволит нам выпонлять свои обязанасти служебные в полном объеме.

Между тем, Несвижский отдел внутренних дел занимает в области одну из лидирующих позиций по итогам 2016 года.

Показатель по установлению подозреваемых в совершении преступлений намного выше средней по области. Эффективно проводится работа по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.