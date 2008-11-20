Несовершеннолетняя белоруска Татьяна Козыро решила вернуться из США на родину

Это официально подтверждено белорусским МИДом как раз сегодня, когда в мире отмечают День ребенка.

В 1954 году Генассамблея ООН учредила этот день не как праздник, а как повод еще раз заявить о проблемах ребенка, в том числе – недопустимости какого-либо насилия над детьми. И судьба несовершеннолетней борисовчанки Тани Козыро обретает новый оборот именно в этот день.

Напомним, в августе этого года Таня не явилась в аэропорт Сан-Франциско, откуда группа белорусских детей вылетала домой после отдыха. Тогда Таня, уже 9-й раз отдыхавшая в семье американцев по чернобыльской программе, объяснила свое решение остаться тем, что в Америке обрела вторую семью.

И вот теперь бабушка и опекун девочки – Надежда Новик – обращается в МИД Беларуси с просьбой сделать все, чтобы девочка вернулась. Она считает, что внучке из США попросту не дают вернуться.

Сегодня Надежда Петровна вот уже который раз за последнее время пытается дозвониться до Тани. Она говорит, что потратила баснословную сумму и все на переговоры с американским автоответчиком. Поговорить же с Таней с каждым днем становится все сложнее.

Недавно девочка прислала бабушке письмо, в котором рассказывала о том, как там, за океаном, два раза в неделю ходит в колледж, поет в песенной студии и безумно скучает по дому. Но через пару дней после письма, когда Таня бабушке смогла дозвониться сама, Надежда Петровна поняла – внучка не просто хочет домой, а очень хочет.

Про Танину американскую мечту правду рассказывает и ее лучшая подруга. Они переписываются эсэмэсками и делятся самым сокровенным. Катя говорит, недавно Таня написала, что у нее часто забирают телефон, она никуда не ходит, кроме колледжа и на нее сильно обиделась Эшли – родная дочь Мануэля и Деборы Запата. Впрочем не только Эшли обиделась, но и вся семья. Теперь Таня для них скорее предательница, которая вдруг захотела домой.

Действительно ли семья Запата препятствует возвращению девочки в Беларусь – пока точно не известно. Но по словам бабушки, Мануэль и Дебора запрещают Тане связываться по телефону с консулом Беларуси в Вашингтоне. Но как сообщили сегодня в белорусском МИД, представителю министерства с Таней поговорить все-таки удалось. В официальном разговоре она еще раз подтвердила настойчивую просьбу помочь ей как можно скорее вернуться домой.

Срок американской визы Тани Козыро истекает только 25 декабря. Раньше это было одним из козырей в руках адвоката, нанятого Деборой и Мануэлем Запата, чтобы хоть как-то обосновать белорусской стороне пребывание Тани в Америке. Теперь же, когда сама девочка наконец захотела домой, наш МИД планирует официально обратиться к компетентным органам США. Пока же вопрос не решен, все программы по оздоровлению белорусских детей в Штатах приостановили.

Два года назад похожая история случилась с десятилетней сиротой Викой Мороз. Итальянская семья тогда отказалась вернуть девочку-сироту в Беларусь. У Тани Козыро история похожая. Мать бросила ее сразу после рождения, отец – алкоголик. Официальным опекуном Тани стала ее родная бабушка, которая любовь четы Запата и их троих детей к внучке не отрицает, но увидеть ее в родном Борисове хочет еще до 14 декабря. В этот день у Тани день рождения.