Несоблюдение правил безопасности привело к смерти

31 октября скончалась ещё одна женщина, пострадавшая в результате взрыва газового баллона на Барановичском комбинате пищевых продуктов. После аварии она в крайне тяжёлом состоянии была доставлена в республиканский ожоговый центр.

Напомним, трагедия произошла 24 октября. Во время проведения сварочных работ, взорвался 50-литровый баллон. Травмы получили шесть человек.

По предварительным данным причина трагедии привела техническая неисправность газового оборудования. Кроме того, имели место нарушения правил проведения работ.

