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Несоблюдение правил безопасности привело к смерти

31 октября 2007 19:26
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31 октября скончалась ещё одна женщина, пострадавшая в результате взрыва газового баллона на Барановичском комбинате пищевых продуктов. После аварии она в крайне тяжёлом состоянии была доставлена в республиканский ожоговый центр.
Напомним, трагедия произошла 24 октября. Во время проведения сварочных работ, взорвался 50-литровый баллон. Травмы получили шесть человек.
По предварительным данным причина трагедии привела техническая неисправность газового оборудования. Кроме того, имели место нарушения правил проведения работ.
# общество

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