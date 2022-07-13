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Несмотря на непогоду, урожая будет достаточно. Как проходит уборочная кампания в Беларуси?

13 июля 2022 15:38
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Новости Беларуси. Непогода внесла свои коррективы в ход уборочной, однако аграрии наращивают темпы. Ведь от них зависит продовольственная безопасность страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле механизаторы трудятся от зари до зари. Все, чтобы вовремя убрать урожай и обеспечить всем необходимым белорусский народ.  

Несмотря на непогоду, урожая будет достаточно. Как проходит уборочная кампания в Беларуси?-1

Сейчас ведется уборка озимого ячменя. Уже освоено почти половина полей, засеянных этой культурой. Намолочено более 160 тысяч тонн нового урожая. На уборке определились и первые экипажи-тысячники. Накануне их чествовали в Клецком районе. Совсем скоро вслед за южными регионами к уборке приступят и на севере страны. Всего нужно убрать почти полтора миллиона гектаров озимых зерновых и 730 тысяч гектаров яровых, и это без учета кукурузы на зерно. По прогнозам Минсельхозпрода, по стране планируется получить 8 миллионов 600 тысяч тонн зерна вместе с кукурузой.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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