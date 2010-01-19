Несмотря на мороз, верующие в Минске стоят в очереди за крещенской водой

Сотни верующих, несмотря на морозную погоду установившуюся в Минске, стоят в очереди за водой, освященной в главном православном храме Белоруссии – Свято-Духовом кафедральном соборе.

В основном в очереди стоят женщины старшего возраста и девушки. Крещенскую воду они набирают из источника в самом храме и из емкостей, установленных перед центральным входом в храм. Верующие не сетуют на сильный мороз, они говорят, что «постоять за крещенской водой и в мороз, и в непогоду – богоугодное дело».

Возле храмов дежурят сотрудники милиции и бригады скорой медпомощи. Как сообщили агентству «Интерфакс-Запад», в Минском епархиальном управлении, крещенскую освященную воду на протяжении ближайших трех дней можно брать в любом православном храме.