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Несмотря на мороз, верующие в Минске стоят в очереди за крещенской водой

19 января 2010 14:37
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Сотни верующих, несмотря на морозную погоду установившуюся в Минске, стоят в очереди за водой, освященной в главном православном храме Белоруссии – Свято-Духовом кафедральном соборе.

В основном в очереди стоят женщины старшего возраста и девушки. Крещенскую воду они набирают из источника в самом храме и из емкостей, установленных перед центральным входом в храм. Верующие не сетуют на сильный мороз, они говорят, что «постоять за крещенской водой и в мороз, и в непогоду – богоугодное дело».

Возле храмов дежурят сотрудники милиции и бригады скорой медпомощи. Как сообщили агентству «Интерфакс-Запад», в Минском епархиальном управлении, крещенскую освященную воду на протяжении ближайших трех дней можно брать в любом православном храме.

# общество

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