Несколько тысяч человек из разных стран встретили Купалье на международном фестивале «Александрия собирает друзей»

На неделе белорусы пережили самую магическую ночь в году - купальскую. Этот праздник корнями уходит в далекую историю и, по легенде, именно в эту ночь распускается «папараць-кветка» - цветок счастья. Искали его во всех уголках Беларуси. Но самый масштабный праздник развернулся на живописном берегу Днепра - на границе Могилевской и Витебской областей.

Здесь уже по традиции прошел фольклорный форум «Александрия собирает друзей».

Живописная белорусская природа. Днепр. Александрия Шкловского района, казалось, в этот день была самым популярным местом. Сюда приезжали из разных уголков Беларуси и не только.

Ровно на один день на берегу реки раскинулся Город мастеров: более двух тысяч народных умельцев.

Ольга Кирилловна привезла с собой из Гомельской области вековой ткацкий станок. Говорит, было бы желание, и эту грамоту освоить можно.

Ольга Якушевич, мастерица:

Станок у меня был дома. Это моей мамы. Поставили в клубе. Детки приходят, интересуются.

Вышивали, вырезали, мастерили прямо на глазах у зрителей.

В кузне за пять минут металл зацветал розами.

В руках резчиков дерево превращалось в скульптуры.

А глина у гончаров – в посуду.

Гончар:

Люди приходят, интересуются. Всем интересно, как на таком агрегате можно такое сотворить. Из бесформенной вещи сделать предмет обихода.

И, конечно, белорусская кухня.

Дальше – больше. Ведь где еще под открытым небом можно попробовать свои силы в кузнечном мастерстве, а после изведать княжеское блюдо – поросенка, запеченного по-охотничьи.

Современность и прошлое здесь слились в одно целое. Вряд ли в старину на ярмарке можно было посетить кинотеатр.

Зато какое Купалье без песен, танцев и конкурсов?

Выловить золотую рыбку и загадать желание – таких забав в больших городах больше не встретить. Желающих на исполнение трех заветных было много. Только вот рыбу взять голыми руками удалось не всем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Не зря «летний фест» называют фолькверсией «Славянского базара». Разве что нет конкурса молодых исполнителей. Хотя талантов тоже очень много. Играть юные музыканты могут даже на ложках.

Оба фестиваля международные. В этом году сюда приехали гости из России и Украины. И что, безусловно, объединяет фесты – это желание сохранить и приумножить традиции.

Идея организовать летний фест возникла не на пустом месте. Издревле Днепр был важной судоходной артерией, частью пути «Из варяг в греки». И здесь проводились ярмарки.

Шклов славился своими резчиками по дереву. Они изготавливали иконостасы, в том числе для храмов в Москве.

Александрия знаменита мастерами лозоплетения.

А гончары из Копыся были известны далеко за пределами Беларуси.

Традицию проводить ярмарку в прошлом году решили возродить. Идею поддержал глава государства. Такие проекты помогают не только сохранять самобытную культуру, развивать малые города, но и привлекать туристов.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У каждого народа есть свое, но, я полагаю, этим мы могли бы быть очень интересны. Если мы это будем развивать, то можем очень хорошо и красиво о себе говорить.

Почему бы и нет. Ведь есть же карнавал в Бразилии или фольклорный фестиваль «Октоберфест» в Германии. Белорусская культура яркая, неповторимая. Желающих окунуться в эту атмосферу с каждым годом все больше. Пример тому и летний фест.

В этом году он собрал тысячи посетителей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Гости фестиваля:

Все посмотрели: и кирмаши, и концерт.

Первый раз приехали сюда на Купалье. Конечно, очень интересно. Много гуляний, поделок, молодежи.

Как и в прошлом году, глава государства приехал на праздник на берегу Днепра. Почетного гостя встречали по всем традициям. Среди угощений были даже экзотические. Правда, кулинары признались, что готовили все с использованием только местных продуктов.

Александр Лукашенко посетил и «Город мастеров». Гостеприимные народные умельцы приготовили для президента памятные подарки. Сделанные, естественно, с применением исконно белорусских технологий.

Ближе к вечеру гости фестиваля собрались в импровизированном амфитеатре на берегу Днепра. В шоу-программе приняли участие как белорусские звезды эстрады, так и российские и украинские артисты. Знакомые мелодии пели всем залом.

Когда уже совсем стемнело, на берегу зажгли купаловские костры.

Правда, в наше время пары предпочитают не прыгать через огонь, проверяя друг друга на верность, а просто любоваться красотой природы.

Ее дополнили лазерное шоу и фейерверк, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В купаловскую ночь принято на гладь реки спускать венки и загадывать желание.

Говорят, оно обязательно сбудется. По крайней мере, такова традиция.