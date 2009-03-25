Несколько сотен человек празднуют так называемый День воли – это дата годовщины БНР

Использование неокрепших юных умов для создания «картинки» массовости в последние годы стало фирменным стилем оппозиции.

Большинство из участников – несовершеннолетние. Именно в таком возрасте все равно, где устраивать перекуры или тусовки. Сама «картинка» также традиционна: прикрытые косынками лица, стандартные лозунги, и все та же растерянность взрослых организаторов якобы массового протеста.

Сегодня эта растерянность очевидна как никогда: призывать Беларусь в Европу на фоне последних шагов самой Европы – нелогично. Растерялись инициаторы акции даже по поводу своих сегодняшних действий: еще несколько дней назад они заявили, что пока не определились с маршрутом. Хотя и путь следования, и место проведения акции – площадь Бангалор - были согласованы с Мингорисполкомом. Каким путем следовать организаторы думали решить уже на месте сбора – у Академии Наук. Правда, и тут единства не случилось: кто-то призывал идти на Октябрьскую площадь, кто-то – к Национальной библиотеке. На обсуждение столь глобального вопроса потратили почти час.

В итоге – двинулись к Нацбиблиотеке – что с учетом юного и вполне ученического возраста большинства участников – можно считать правильной дорогой. Им бы книжки умные читать. А взрослые их плохому учат и заставляют работать на «картинку». А обещают за это учебу в Варшавском университете.

