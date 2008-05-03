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Несколько дней в концертных залах лицея БГУ будут звучать интернациональные мелодии

03 мая 2008 07:52
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В главном вузе страны стартовал третий Международный форум студенческих хоров "Папараць-кветка". Коллективы из Беларуси, стран СНГ, Европы и Америки выступят в лучших традициях национального хорового творчества. Фестиваль не только способствует культурному воспитанию молодежи, но и помогает наладить творческие связи. Праздник продолжится на лоне природы - в спортивно-оздоровительном комплексе БГУ "Бригантина". Здесь пройдут мастер-классы по хоровому искусству.
# общество

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