Несчастные случаи на производстве

В 2007 году на рабочем месте погибли 58 человек и почти 1,5 тысячи - травмированы.Нарушение трудовой дисциплины, норм по охране труда и неудовлетворительное состояние рабочих мест - главные причины несчастных случаев на производстве. Зачастую, в случившемся виноваты сами потерпевшие. Немало претензий у инспекторов и к нанимателям. В прошлом году сотрудники Департамента госинспекции труда провели более 2,5 тысяч проверок. В итоге выявлено более 23 тысяч нарушений. Более 800 лиц привлечены к административной ответственности, 51 руководитель уволен.