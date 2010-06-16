Несанкционированная замена окон может грозить штрафами и судебными разбирательствами

В последнее время окна в исторических застройках Минска подверглись массовой модернизации.

Новые рамы ставят, а вот согласовать авторский дизайн в ЖРЭО не торопятся. В итоге, нарушается общий колорит и стиль здания.

Такие перемены грозят штрафами и судебными разбирательствами. Больше всего от безвкусных переплётов и непопадания в цвет на окнах пострадал проспект Независимости.

Наталья Райченко, главный специалист управления культуры Минсгорисполкома:

Окна, которые выделяются своим цветом и формой, к сожалению, нарушают архитектурный облик фасадов зданий, которые являются гордостью нашего города. Таких городов вы больше не найдете, чтобы так комплексно, в едином стиле был застроен главный проспект города.