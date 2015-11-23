Неразлучны в жизни и в смерти: история девушек-близнецов, которые погибли во время теракта в Париже

Новости Франции. 30-летние близнецы Эмилия и Шарлотта Мью погибли в пятницу 13-го во время обстрела бара «Карильон» в модном районе Парижа Сен-Мартен. В тот же день террористы убили десятки человек в камбоджийском ресторане «Маленькая Камбоджа», 19 человек – в баре «Славная компания» в районе Рю де Шарон. Выбрали своей мишенью боевики и футбольную арену Стад-де-Франс, где сборная Франции играла со сборной Германии, сообщает Daily Mail. Всего в семи террористических атаках в Париже в тот день погибли 129 человек.

Спустя неделю овдовевшая мать и брат девушек находятся в Париже, чтобы забрать тела и похоронить сестёр в их родном городе Экс-сюр-Вьен (западная Франция). Рене Арно, мэр города Экс-сюр-Вьен:

Для матери очень тяжело похоронить своего ребёнка. Похоронить двоих – просто немыслимо.

Когда я увидел семью девушек, у них в сердцах не было ни капли ненависти, только полное замешательство. Какими словами можно их утешить? Таких слов просто не существует. Эти красивые брюнетки жили в Париже в отдельных квартирах и строили совершенно разные карьеры.



Фото. Эмилия и Шарлотта Мью

Эмилия окончила Национальную школу архитектуры Ла-Виллет и работала архитектором. Заработала очень хорошую репутацию, двигаясь по карьерной лестнице. Шарлотта окончила Страсбургский университет со степенью в области экономики. С сентября 2014 года в своей компании Scientipole Initiative она была ответственной за помощь молодым бизнесменам. В качестве интересов в своём профиле в одной из социальных сетей она указала: путешествия, чтение, бег, плаванье и приготовление пищи. Коллега Шарлотты (запись в Твиттере):

Мы никогда не забудем, как сильно она любила жизнь. Профессор университета, в котором училась Эмилия:

Я был полностью разбит, услышав, что Эмилия была в числе жертв террористических атак. «Несмотря на близкую связь и то, что у сестёр была почти идентичная внешность, они очень сильно отличались по характеру», – признаются убитые горем друзья девушек.



Фото. Эмилия Мью

Друзья Эмилии и Шарлотты:

Эмилия была робкой, даже загадочной, но при этом очень общительной. Она любила рок-музыку и фильмы режиссёра Эрика Ромера. Шарлотта была очень популярной девушкой, но и в то же время замкнутой. У неё был свой узкий круг друзей, ещё она редко куда-то выходила. Одноклассники девушек-близнецов рассказали местной газете, Le Populaire, что девушки были очень талантливы, они хорошо успевали по школьным предметам, успешно занимались спортом и играли на музыкальных инструментах. Одноклассники:

Мы не виделись с окончания школы, но мы всегда были на связи, переписываясь через смс и электронную почту. Всем они очень нравились. Эмилия часто выезжала за границу. Но они никогда не расставались надолго, они часто встречались, чтобы поболтать и пропустить по бокалу вина... Собственно, это они и делали, когда были хладнокровно убиты. Рене Арно, мэр города Экс-сюр-Вьен:

Они были очень близки. Члены их семьи очень забеспокоились, когда не смогли связаться с ними обеими в субботу. Мы узнали о том, что с ними случилось поздно ночью, в воскресенье утром я уже встретился с их семьёй.

Их мать, учительница на пенсии, всего год назад потеряла мужа. Теперь ей приходится справляться с этой невыносимой болью.